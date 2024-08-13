Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.10.1863
Рождение ребёнка
30.01.1865
Отец ребёнка: Андреев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
26.10.1866
Дочь: Ершова (Андреева) Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Андреев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
26.10.1868
Отец ребёнка: Андреев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
28.05.1871
Отец ребёнка: Андреев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
10.07.1873
Сын: Андреев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Андреев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
18.01.1875
Отец ребёнка: Андреев Яков Васильевич