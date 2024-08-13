Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Мурашкин Терентий Иванович

Мать: Мурашкина Евдокия Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.10.1863

Муж: Андреев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
30.01.1865

Сын: Андреев Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Андреев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
26.10.1866

Дочь: Ершова (Андреева) Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Андреев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
26.10.1868

Сын: Андреев Кузьма Яковлевич

Отец ребёнка: Андреев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
28.05.1871

Сын: Андреев Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Андреев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
10.07.1873

Сын: Андреев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Андреев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
18.01.1875

Сын: Андреев Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Андреев Яков Васильевич

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