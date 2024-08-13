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Андреев Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1844

Дата смерти

20.12.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1844

Отец: Андреев Василий Лаврентьевич

Мать: Андреева Татьяна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Бракосочетание
20.10.1863

Жена: Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна

Рождение ребёнка
30.01.1865

Сын: Андреев Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна

Рождение ребёнка
26.10.1866

Дочь: Ершова (Андреева) Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна

Рождение ребёнка
26.10.1868

Сын: Андреев Кузьма Яковлевич

Мать ребёнка: Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна

Рождение ребёнка
28.05.1871

Сын: Андреев Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна

Рождение ребёнка
10.07.1873

Сын: Андреев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна

Рождение ребёнка
18.01.1875

Сын: Андреев Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна

Смерть
20.12.1878
Похороны
22.12.1878

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