Андреев Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1844
Дата смерти20.12.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1844
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Бракосочетание
20.10.1863
Рождение ребёнка
30.01.1865
Мать ребёнка: Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна
Рождение ребёнка
26.10.1866
Дочь: Ершова (Андреева) Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна
Рождение ребёнка
26.10.1868
Мать ребёнка: Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна
Рождение ребёнка
28.05.1871
Мать ребёнка: Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна
Рождение ребёнка
10.07.1873
Сын: Андреев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна
Рождение ребёнка
18.01.1875
Мать ребёнка: Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна
Смерть
20.12.1878
Похороны
22.12.1878