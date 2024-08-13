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Андреев Максим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1875

Отец: Андреев Яков Васильевич

Мать: Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
19.01.1875
Бракосочетание
23.10.1894

Жена: Андреева (Кузнецова) Екатерина Самуиловна

Рождение ребёнка
27.11.1896

Сын: Андреев Стефан Максимович

Мать ребёнка: Андреева (Кузнецова) Екатерина Самуиловна

Рождение ребёнка
07.05.1899

Дочь: (Андреева) Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Андреева (Кузнецова) Екатерина Самуиловна

Рождение ребёнка
30.07.1901

Сын: Андреев Александр Максимович

Мать ребёнка: Андреева (Кузнецова) Екатерина Самуиловна

Рождение ребёнка
11.03.1904

Сын: Андреев Григорий Максимович

Мать ребёнка: Андреева (Кузнецова) Екатерина Самуиловна

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