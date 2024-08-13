Андреев Максим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1875
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
19.01.1875
Бракосочетание
23.10.1894
Рождение ребёнка
27.11.1896
Сын: Андреев Стефан Максимович
Мать ребёнка: Андреева (Кузнецова) Екатерина Самуиловна
Рождение ребёнка
07.05.1899
Дочь: (Андреева) Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Андреева (Кузнецова) Екатерина Самуиловна
Рождение ребёнка
30.07.1901
Сын: Андреев Александр Максимович
Мать ребёнка: Андреева (Кузнецова) Екатерина Самуиловна
Рождение ребёнка
11.03.1904
Сын: Андреев Григорий Максимович
Мать ребёнка: Андреева (Кузнецова) Екатерина Самуиловна