Андреева (Кузнецова) Екатерина Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Кузнецова) Екатерина Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
23.10.1894

Муж: Андреев Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
27.11.1896

Сын: Андреев Стефан Максимович

Отец ребёнка: Андреев Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
07.05.1899

Дочь: (Андреева) Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Андреев Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
30.07.1901

Сын: Андреев Александр Максимович

Отец ребёнка: Андреев Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
11.03.1904

Сын: Андреев Григорий Максимович

Отец ребёнка: Андреев Максим Яковлевич

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