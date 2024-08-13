Андреева (Кузнецова) Екатерина Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
23.10.1894
Рождение ребёнка
27.11.1896
Сын: Андреев Стефан Максимович
Отец ребёнка: Андреев Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
07.05.1899
Дочь: (Андреева) Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Андреев Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
30.07.1901
Сын: Андреев Александр Максимович
Отец ребёнка: Андреев Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
11.03.1904
Сын: Андреев Григорий Максимович
Отец ребёнка: Андреев Максим Яковлевич