Андреева Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти04.03.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева (Андреева) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Андреев Василий Лаврентьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1844
Отец ребёнка: Андреев Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
28.05.1850
Сын: Андреев Митрофан Васильевич
Отец ребёнка: Андреев Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Андреев Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Андреев Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Андреев Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
22.05.1864
Отец ребёнка: Андреев Василий Лаврентьевич
Смерть
04.03.1880
Похороны
06.03.1880