Андреева Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Татьяна Васильевна

Андреева Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

04.03.1880

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева (Андреева) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Андреев Василий Лаврентьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1844

Сын: Андреев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
28.05.1850

Сын: Андреев Митрофан Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Андреев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Андреев Федот Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Андреев Илья Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
22.05.1864

Сын: Андреев Игнат Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Лаврентьевич

Смерть
04.03.1880
Похороны
06.03.1880

Мы используем куки для улучшения работы сайта.