Беляева (Андреева) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Андреева) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреев Василий Лаврентьевич

Мать: Андреева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Иван Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1878

Дочь: Алексеева (Беляева) Домника Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Петрович

Рождение ребёнка
24.02.1879

Сын: Беляев Василий Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Петрович

Рождение ребёнка
07.08.1880

Сын: Беляев Емельян Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Петрович

Рождение ребёнка
14.02.1882

Дочь: (Беляева) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Петрович

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