Беляева (Андреева) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Иван Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1878
Дочь: Алексеева (Беляева) Домника Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Петрович
Рождение ребёнка
24.02.1879
Отец ребёнка: Беляев Иван Петрович
Рождение ребёнка
07.08.1880
Отец ребёнка: Беляев Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.02.1882
Дочь: (Беляева) Марина Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Петрович