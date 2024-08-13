Мурашкина Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Максим
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна
Отец ребёнка: Мурашкин Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Мурашкина) Ефросинья Терентьевна
Отец ребёнка: Мурашкин Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мурашкин Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Мурашкин Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мурашкин Семен Терентьевич
Отец ребёнка: Мурашкин Терентий Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1853
Сын: Мурашкин Никита Терентьевич
Отец ребёнка: Мурашкин Терентий Иванович