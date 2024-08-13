Мурашкина Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашкина Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Максим

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна

Отец ребёнка: Мурашкин Терентий Иванович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Мурашкина) Ефросинья Терентьевна

Отец ребёнка: Мурашкин Терентий Иванович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мурашкин Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Мурашкин Терентий Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Мурашкин Семен Терентьевич

Отец ребёнка: Мурашкин Терентий Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1853

Сын: Мурашкин Никита Терентьевич

Отец ребёнка: Мурашкин Терентий Иванович

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