Мурашкин Терентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна
Мать ребёнка: Мурашкина Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Мурашкина) Ефросинья Терентьевна
Мать ребёнка: Мурашкина Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мурашкин Василий Терентьевич
Мать ребёнка: Мурашкина Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мурашкин Семен Терентьевич
Мать ребёнка: Мурашкина Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
10.06.1853
Сын: Мурашкин Никита Терентьевич
Мать ребёнка: Мурашкина Евдокия Максимовна