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Мурашкин Терентий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Мурашкин Иван Васильевич

Мать: Мурашкина Евдокия Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Андреева (Мурашкина) Феодосия Терентьевна

Мать ребёнка: Мурашкина Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Мурашкина) Ефросинья Терентьевна

Мать ребёнка: Мурашкина Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мурашкин Василий Терентьевич

Мать ребёнка: Мурашкина Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Мурашкин Семен Терентьевич

Мать ребёнка: Мурашкина Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
10.06.1853

Сын: Мурашкин Никита Терентьевич

Мать ребёнка: Мурашкина Евдокия Максимовна

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