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Гудовъ Петръ

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Место рождения

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

?.05.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Гудовъ Федоръ

Мать: ?

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Гудова Прасковья

Мать ребёнка: Гудова Авдотья

Рождение ребёнка
1771

Сын: Гудовъ Флоръ

Мать ребёнка: Гудова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Гудовъ Петръ

Мать ребёнка: Базлова Гудова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Клюева Анисья

Мать ребёнка: Базлова Гудова Лукерья

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Полоскова Анна

Мать ребёнка: Базлова Гудова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Базлова Гудова Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базлова Гудова Лукерья

Смерть
?.05.1834
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