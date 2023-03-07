Гудовъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти?.05.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Гудовъ Федоръ
Мать: ?
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Гудова Прасковья
Мать ребёнка: Гудова Авдотья
Рождение ребёнка
1771
Сын: Гудовъ Флоръ
Мать ребёнка: Гудова Авдотья
Рождение ребёнка
1778
Сын: Гудовъ Петръ
Мать ребёнка: Базлова Гудова Лукерья
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Клюева Анисья
Мать ребёнка: Базлова Гудова Лукерья
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Полоскова Анна
Мать ребёнка: Базлова Гудова Лукерья
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Базлова Гудова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Базлова Гудова Лукерья
Смерть
?.05.1834