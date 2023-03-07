Полоскова (Гудова) Анна
Место рождения
Дата рождения1781
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Гудовъ Петръ
Мать: Базлова Гудова Лукерья
Бракосочетание
01.02.1800
Муж: Полосковъ Левъ
Рождение ребёнка
27.09.1802
Сын: Полосковъ Григорий
Отец ребёнка: Полосковъ Левъ
Рождение ребёнка
07.04.1807
Сын: Полосковъ Родіонъ
Отец ребёнка: Полосковъ Левъ
Рождение ребёнка
1808
Сын: Полосковъ Павелъ
Отец ребёнка: Полосковъ Левъ
Рождение ребёнка
06.10.1809
Сын: Полосковъ Яковъ
Отец ребёнка: Полосковъ Левъ
Рождение ребёнка
12.10.1810
Сын: Полосковы Яковъ Прасковья
Отец ребёнка: Полосковъ Левъ
Рождение ребёнка
27.11.1813
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Полосковъ Левъ
Рождение ребёнка
23.06.1821
Дочь: Полоскова Агрофена
Отец ребёнка: Полосковъ Левъ