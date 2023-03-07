Полоскова (Гудова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолоскова (Гудова) Анна

Полоскова (Гудова) Анна

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Гудовъ Петръ

Мать: Базлова Гудова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.02.1800

Муж: Полосковъ Левъ

Рождение ребёнка
27.09.1802

Сын: Полосковъ Григорий

Отец ребёнка: Полосковъ Левъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1807

Сын: Полосковъ Родіонъ

Отец ребёнка: Полосковъ Левъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Полосковъ Павелъ

Отец ребёнка: Полосковъ Левъ

Рождение ребёнка
06.10.1809

Сын: Полосковъ Яковъ

Отец ребёнка: Полосковъ Левъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1810

Сын: Полосковы Яковъ Прасковья

Отец ребёнка: Полосковъ Левъ

Рождение ребёнка
27.11.1813

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Полосковъ Левъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1821

Дочь: Полоскова Агрофена

Отец ребёнка: Полосковъ Левъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close