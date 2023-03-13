Базлова Гудова (Дорофеева) Лукерья
Место рожденияТимошкино, Симбирский уездъ
Дата рождения1752
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Семенъ (Арефьевъ)
Мать: Марья Федосеева
Тимошкино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Гудовъ Петръ
Отец ребёнка: Гудовъ Петръ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Клюева Анисья
Отец ребёнка: Гудовъ Петръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Полоскова Анна
Отец ребёнка: Гудовъ Петръ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Гудовъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гудовъ Петръ