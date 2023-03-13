Базлова Гудова (Дорофеева) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базлова Гудова (Дорофеева) Лукерья

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Место рождения

Тимошкино, Симбирский уездъ

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Семенъ (Арефьевъ)

Мать: Марья Федосеева

Тимошкино, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1778

Сын: Гудовъ Петръ

Отец ребёнка: Гудовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Клюева Анисья

Отец ребёнка: Гудовъ Петръ

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Полоскова Анна

Отец ребёнка: Гудовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Гудовъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудовъ Петръ

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