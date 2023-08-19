Гудовъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Гудовъ Спиридонъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Гудовъ Степанъ
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1748
Сын: Гудовъ Петръ
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Якина Мавра
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Гудова Фекла Алексеева
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудова Фекла Алексеева