Гудовъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудовъ Федоръ

Гудовъ Федоръ

Место рождения

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1715

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Гудовъ Спиридонъ

Мать: не указана

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Гудовъ Степанъ

Мать ребёнка: ?

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Гудовъ Петръ

Мать ребёнка: ?

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Якина Мавра

Мать ребёнка: ?

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Гудова Фекла Алексеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудова Фекла Алексеева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close