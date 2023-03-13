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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Гудовъ Степанъ
Отец ребёнка: Гудовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1748
Сын: Гудовъ Петръ
Отец ребёнка: Гудовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Якина Мавра
Отец ребёнка: Гудовъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гудовъ Федоръ