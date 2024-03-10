Балдина (Махотина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдина (Махотина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махотин -

Мать: Махотина -

Рождение ребёнка
03.12.1927

Дочь: Сорокина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Балдин Алексей

Рождение ребёнка
06.09.1929

Дочь: Шилова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Балдин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Балдин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Александра (Шура) Алексеевна

Отец ребёнка: Балдин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балдин Алексей

Смерть
Неизвестно
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