Балдина (Махотина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Махотин -
Мать: Махотина -
Рождение ребёнка
03.12.1927
Дочь: Сорокина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Балдин Алексей
Рождение ребёнка
06.09.1929
Дочь: Шилова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Балдин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Балдин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Александра (Шура) Алексеевна
Отец ребёнка: Балдин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балдин Алексей
Смерть
Неизвестно