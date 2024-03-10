Махотина (-) - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахотина (-) -

Махотина (-) -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балдина (Махотина) Анна

Отец ребёнка: Махотин -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркова (Махотина) Аксинья ?

Отец ребёнка: Махотин -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клюшечкина (Махотина) Анастасия ?

Отец ребёнка: Махотин -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махотин -

Смерть
Неизвестно

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