Махотина (-) -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балдина (Махотина) Анна
Отец ребёнка: Махотин -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куркова (Махотина) Аксинья ?
Отец ребёнка: Махотин -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клюшечкина (Махотина) Анастасия ?
Отец ребёнка: Махотин -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махотин -
Смерть
Неизвестно