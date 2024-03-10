Махотин -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балдина Анна
Мать ребёнка: Махотина -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куркова Аксинья ?
Мать ребёнка: Махотина -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клюшечкина Анастасия ?
Мать ребёнка: Махотина -
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махотина -
Смерть
Неизвестно