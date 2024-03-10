Махотин - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махотин -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балдина Анна

Мать ребёнка: Махотина -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркова Аксинья ?

Мать ребёнка: Махотина -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клюшечкина Анастасия ?

Мать ребёнка: Махотина -

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махотина -

Смерть
Неизвестно
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