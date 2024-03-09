Сорокина (Балдина) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Балдина) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1927

Дата смерти

18.03.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1927

Отец: Балдин Алексей

Мать: Балдина Анна

Рождение ребёнка
04.02.1954

Дочь: Смирнова Галина Викторовна

Отец ребёнка: Сорокин Виктор Елисеевич

Рождение ребёнка
03.11.1959

Дочь: Усанина Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Сорокин Виктор Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Виктор Елисеевич

Смерть
18.03.?
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