Сорокина (Балдина) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1927
Дата смерти18.03.?
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1927
Отец: Балдин Алексей
Мать: Балдина Анна
Рождение ребёнка
04.02.1954
Дочь: Смирнова Галина Викторовна
Отец ребёнка: Сорокин Виктор Елисеевич
Рождение ребёнка
03.11.1959
Дочь: Усанина Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Сорокин Виктор Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.?