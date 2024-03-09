Балдин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балдин -
Рождение ребёнка
03.12.1927
Дочь: Сорокина Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Балдина Анна
Рождение ребёнка
06.09.1929
Дочь: Шилова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Балдина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Балдина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Александра (Шура) Алексеевна
Мать ребёнка: Балдина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балдина Анна
Смерть
Неизвестно
Умер в госпитале в г.Горький