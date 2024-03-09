Балдин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балдин -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1927

Дочь: Сорокина Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Балдина Анна

Рождение ребёнка
06.09.1929

Дочь: Шилова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Балдина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Балдина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Александра (Шура) Алексеевна

Мать ребёнка: Балдина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балдина Анна

Смерть
Неизвестно
Умер в госпитале в г.Горький
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