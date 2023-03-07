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Астраханцев Панкратий Ульянов

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Место рождения

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

09.06.1792 ст.

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1792 ст.

Отец: Астраханцев Ульян Филимонов

Мать: Астраханцова Параскева (Естифеева)

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Астраханцев Иоанн Панкратов

Мать ребёнка: Астраханцева Ксения Софронова

дер. Заболотное, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Астраханцев Семен Панкратов

Мать ребёнка: Астраханцева Ксения Софронова

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Агафья Панкратова

Мать ребёнка: Астраханцева Ксения Софронова

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Мусихина Ульяна Панкратова

Мать ребёнка: Астраханцева Васса Иванова

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Васса Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Ксения Софронова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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