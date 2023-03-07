Астраханцев Панкратий Ульянов
Место рождения
Дата рождения09.06.1792 ст.
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1792 ст.
Рождение ребёнка
1813
Сын: Астраханцев Иоанн Панкратов
Мать ребёнка: Астраханцева Ксения Софронова
дер. Заболотное, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Астраханцев Семен Панкратов
Мать ребёнка: Астраханцева Ксения Софронова
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Агафья Панкратова
Мать ребёнка: Астраханцева Ксения Софронова
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Мусихина Ульяна Панкратова
Мать ребёнка: Астраханцева Васса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834