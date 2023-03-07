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Астраханцев Семен Панкратов

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Место рождения

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

После 1844

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Астраханцев Панкратий Ульянов

Мать: Астраханцева Ксения Софронова

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Лукерья Семенова

Мать ребёнка: Астраханцева Марфа

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Анисья Семенова

Мать ребёнка: Астраханцева Марфа

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Наталья Семенова

Мать ребёнка: Астраханцева Марфа

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Марфа

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1844
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