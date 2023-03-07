Астраханцев Семен Панкратов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Лукерья Семенова
Мать ребёнка: Астраханцева Марфа
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Анисья Семенова
Мать ребёнка: Астраханцева Марфа
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Наталья Семенова
Мать ребёнка: Астраханцева Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астраханцева Марфа
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1844