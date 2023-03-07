Астраханцева Васса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцева Васса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Мусихина Ульяна Панкратова

Отец ребёнка: Астраханцев Панкратий Ульянов

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцев Панкратий Ульянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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