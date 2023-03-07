Мусихина (Астраханцева) Ульяна Панкратова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиПосле 1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Бракосочетание
21.01.1844 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1844