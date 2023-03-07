Мусихина (Астраханцева) Ульяна Панкратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина (Астраханцева) Ульяна Панкратова

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Место рождения

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

После 1844

Пол

Женский

Отец

1792 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Астраханцев Панкратий Ульянов

Мать: Астраханцева Васса Иванова

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
21.01.1844 ст.

Муж: Мусихин Артемий Амвросиев

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1844
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