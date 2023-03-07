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Астраханцев Ульян Филимонов

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Место рождения

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Астраханцев Филимон Яковлев

Мать: Астраханцова Фекла Филиппова

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.06.1792 ст.

Сын: Астраханцев Панкратий Ульянов

Мать ребёнка: Астраханцова Параскева (Естифеева)

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Астраханцев Мокей Ульянов

Мать ребёнка: Астраханцова Параскева (Естифеева)

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.05.1799 ст.

Сын: Астраханцев Василий Ульянов

Мать ребёнка: Астраханцова Параскева (Естифеева)

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.10.1802 ст.

Дочь: Евлампия (Евгения) Ульянова

Мать ребёнка: Астраханцова Параскева (Естифеева)

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Параскева (Естифеева)

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1802
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