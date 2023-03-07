Астраханцев Ульян Филимонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Рождение ребёнка
09.06.1792 ст.
Сын: Астраханцев Панкратий Ульянов
Мать ребёнка: Астраханцова Параскева (Естифеева)
Рождение ребёнка
1796
Сын: Астраханцев Мокей Ульянов
Мать ребёнка: Астраханцова Параскева (Естифеева)
Рождение ребёнка
22.05.1799 ст.
Сын: Астраханцев Василий Ульянов
Мать ребёнка: Астраханцова Параскева (Естифеева)
Рождение ребёнка
01.10.1802 ст.
Дочь: Евлампия (Евгения) Ульянова
Мать ребёнка: Астраханцова Параскева (Естифеева)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1802