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Астраханцев Филимон Яковлев

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Место рождения

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1750 и 1753

Дата смерти

09.01.1834 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1753

Отец: Астраханцов Яков Семенов

Мать: Астраханцова Авдотья (Евдокия) Аверьянова

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1772

Жена: Астраханцова Фекла Филиппова

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Астраханцев Ульян Филимонов

Мать ребёнка: Астраханцова Фекла Филиппова

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Епистимия (Ксения) Филимонова

Мать ребёнка: Астраханцова Фекла Филиппова

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Астраханцев Захар Филимонов

Мать ребёнка: Астраханцова Фекла Филиппова

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.07.1785 ст.

Дочь: Клековкина Феврония Филимонова

Мать ребёнка: Астраханцова Фекла Филиппова

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
09.01.1834 ст.
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: натурально
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