Астраханцев Филимон Яковлев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1750 и 1753
Дата смерти09.01.1834 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1753
Бракосочетание
До 1772
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Астраханцев Ульян Филимонов
Мать ребёнка: Астраханцова Фекла Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Епистимия (Ксения) Филимонова
Мать ребёнка: Астраханцова Фекла Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Астраханцев Захар Филимонов
Мать ребёнка: Астраханцова Фекла Филиппова
Рождение ребёнка
25.07.1785 ст.
Дочь: Клековкина Феврония Филимонова
Мать ребёнка: Астраханцова Фекла Филиппова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.01.1834 ст.
Причина смерти: натурально