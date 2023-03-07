Клековкина (Астраханцева) Феврония Филимонова
Место рождения
Дата рождения25.07.1785 ст.
Дата смертиПосле 26.06.1811 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1785 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клековкин Иван
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 26.06.1811 ст.
дер. Заболотное, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Причина смерти: от опуху