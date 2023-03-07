Клековкина (Астраханцева) Феврония Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клековкина (Астраханцева) Феврония Филимонова

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Место рождения

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

25.07.1785 ст.

Дата смерти

После 26.06.1811 ст.

Пол

Женский

Отец

Между 1750 и 1753 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1785 ст.

Отец: Астраханцев Филимон Яковлев

Мать: Астраханцова Фекла Филиппова

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клековкин Иван

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 26.06.1811 ст.
дер. Заболотное, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Причина смерти: от опуху
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