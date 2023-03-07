Астраханцова (Семенова) Авдотья (Евдокия) Аверьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова (Семенова) Авдотья (Евдокия) Аверьянова

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Место рождения

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

10.06.1794 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Семенов Аверьян (Аверкий) Никитин

Мать: Семенова Авдотья Иванова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1753

Сын: Астраханцев Филимон Яковлев

Отец ребёнка: Астраханцов Яков Семенов

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Стефанида Яковлева

Отец ребёнка: Астраханцов Яков Семенов

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Агафия Яковлева

Отец ребёнка: Астраханцов Яков Семенов

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Устинья Яковлева

Отец ребёнка: Астраханцов Яков Семенов

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Яков Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
10.06.1794 ст.
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
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