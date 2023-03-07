Астраханцова (Семенова) Авдотья (Евдокия) Аверьянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти10.06.1794 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1753
Сын: Астраханцев Филимон Яковлев
Отец ребёнка: Астраханцов Яков Семенов
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Стефанида Яковлева
Отец ребёнка: Астраханцов Яков Семенов
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Агафия Яковлева
Отец ребёнка: Астраханцов Яков Семенов
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Устинья Яковлева
Отец ребёнка: Астраханцов Яков Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.06.1794 ст.