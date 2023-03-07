Семенов Аверьян (Аверкий) Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Аверьян (Аверкий) Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

1739

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Семенов Никита Антонов

Мать: Семенова Марья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Семенов Влас Аверкиев

Мать ребёнка: Семенова Авдотья Иванова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Семенов Василий Аверкиев

Мать ребёнка: Семенова Авдотья Иванова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Семенов Андрей Аверкиев

Мать ребёнка: Семенова Авдотья Иванова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Астраханцова Авдотья (Евдокия) Аверьянова

Мать ребёнка: Семенова Авдотья Иванова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Авдотья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1739
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
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