Семенов Аверьян (Аверкий) Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1694
Дата смерти1739
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: Семенов Никита Антонов
Мать: Семенова Марья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: Семенова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1716
Мать ребёнка: Семенова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: Семенова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Астраханцова Авдотья (Евдокия) Аверьянова
Мать ребёнка: Семенова Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Авдотья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1739