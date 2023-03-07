Семенов Никита Антонов
Место рожденияпоч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияМежду 1662 и 1670
Дата смерти1731
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1662 и 1670
Отец: Семенов (гмызин) Антон (Онтонко) Фомин
Мать: не указана
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1682
Сын: Семенов Феклист (Феоктист) Никитин
Мать ребёнка: Семенова Марья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1692
Дочь: Колупаева Устинья Никитина
Мать ребёнка: Семенова Марья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1692
Сын: Семенов Осип Никитин
Мать ребёнка: Семенова Марья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1694
Сын: Семенов Аверьян (Аверкий) Никитин
Мать ребёнка: Семенова Марья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Марья Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1731