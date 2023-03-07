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Семенов Никита Антонов

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Место рождения

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Между 1662 и 1670

Дата смерти

1731

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1662 и 1670

Отец: Семенов (гмызин) Антон (Онтонко) Фомин

Мать: не указана

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Семенов Феклист (Феоктист) Никитин

Мать ребёнка: Семенова Марья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1692

Дочь: Колупаева Устинья Никитина

Мать ребёнка: Семенова Марья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Семенов Осип Никитин

Мать ребёнка: Семенова Марья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Семенов Аверьян (Аверкий) Никитин

Мать ребёнка: Семенова Марья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Марья Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1731
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
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