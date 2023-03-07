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Семенова Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

После 1730

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Семенов Влас Аверкиев

Отец ребёнка: Семенов Аверьян (Аверкий) Никитин

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Семенов Василий Аверкиев

Отец ребёнка: Семенов Аверьян (Аверкий) Никитин

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Семенов Андрей Аверкиев

Отец ребёнка: Семенов Аверьян (Аверкий) Никитин

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Астраханцова Авдотья (Евдокия) Аверьянова

Отец ребёнка: Семенов Аверьян (Аверкий) Никитин

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Аверьян (Аверкий) Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1730
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
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