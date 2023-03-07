Семенова Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиПосле 1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Отец ребёнка: Семенов Аверьян (Аверкий) Никитин
Рождение ребёнка
Около 1716
Отец ребёнка: Семенов Аверьян (Аверкий) Никитин
Рождение ребёнка
Около 1719
Отец ребёнка: Семенов Аверьян (Аверкий) Никитин
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Астраханцова Авдотья (Евдокия) Аверьянова
Отец ребёнка: Семенов Аверьян (Аверкий) Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1730