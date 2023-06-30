Герасимова Елена Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Елена Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1964

Пол

Женский

Отец

19 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1964

Отец: Кубасов Вячеслав

Мать: Кубасова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
04.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Александрович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1987

Дочь: Иванова Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Александрович

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