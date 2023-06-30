Герасимова Елена Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1964
Отец: Кубасов Вячеслав
Рождение ребёнка
04.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Александрович
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1987
Дочь: Иванова Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Александрович