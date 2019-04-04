Кубасов Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.19
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.19
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.195
Сын: Кубасов Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Кубасова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
15.10.1955
Дочь: Бузина Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Кубасова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
09.12.1964
Дочь: Герасимова Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Кубасова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
03.03.1973
Дочь: Шатрова Зинаида Вячеславовна
Мать ребёнка: Кубасова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
30.07.1974
Сын: Кубасов Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: Кубасова Валентина Николаевна
Смерть
Неизвестно