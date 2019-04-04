Кубасов Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубасов Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.19

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.19

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.195

Сын: Кубасов Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Кубасова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
15.10.1955

Дочь: Бузина Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Кубасова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
09.12.1964

Дочь: Герасимова Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Кубасова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
03.03.1973

Дочь: Шатрова Зинаида Вячеславовна

Мать ребёнка: Кубасова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
30.07.1974

Сын: Кубасов Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: Кубасова Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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