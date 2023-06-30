Герасимов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1961
Отец: Герасимов Александр
Мать: Герасимова Валентина
Рождение ребёнка
04.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова Елена Вячеславовна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1987
Дочь: Иванова Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Герасимова Елена Вячеславовна