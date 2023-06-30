Герасимов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1961

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1961

Отец: Герасимов Александр

Мать: Герасимова Валентина

Рождение ребёнка
04.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова Елена Вячеславовна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1987

Дочь: Иванова Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Герасимова Елена Вячеславовна

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