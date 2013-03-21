Кубасова Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубасова Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1935

Дата смерти

21.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.195

Сын: Кубасов Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Кубасов Вячеслав

Рождение
22.08.1935

Отец: Рожин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1955

Дочь: Бузина Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Кубасов Вячеслав

Рождение ребёнка
09.12.1964

Дочь: Герасимова Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Кубасов Вячеслав

Рождение ребёнка
03.03.1973

Дочь: Шатрова Зинаида Вячеславовна

Отец ребёнка: Кубасов Вячеслав

Рождение ребёнка
30.07.1974

Сын: Кубасов Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Кубасов Вячеслав

Смерть
21.03.2013
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