Кубасова Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1935
Дата смерти21.03.2013
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.195
Сын: Кубасов Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Кубасов Вячеслав
Рождение
22.08.1935
Отец: Рожин Николай
Рождение ребёнка
15.10.1955
Дочь: Бузина Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Кубасов Вячеслав
Рождение ребёнка
09.12.1964
Дочь: Герасимова Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Кубасов Вячеслав
Рождение ребёнка
03.03.1973
Дочь: Шатрова Зинаида Вячеславовна
Отец ребёнка: Кубасов Вячеслав
Рождение ребёнка
30.07.1974
Сын: Кубасов Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Кубасов Вячеслав
Смерть
21.03.2013