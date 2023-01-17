Прилучная (Горбунова) Александра Харлампьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Горбунова) Александра Харлампьевна

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Место рождения

Антрошево, Устьвельская волость, Вельский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Антрошево, Устьвельская волость, Вельский уезд
Бракосочетание
30.06.1885 ст.

Муж: Прилучный Герман Леонтьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1886 ст.

Сын: Прилучный Кузьма Германович

Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.05.1886 ст.

Сын: Прилучный Митрофан Германович

Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.11.1887 ст.

Дочь: Прилучная Анна Германовна

Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.08.1890 ст.

Сын: Прилучный Лаврентий Германович

Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.10.1891 ст.

Сын: Прилучный Пётр Германович

Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.09.1892 ст.

Дочь: Кузницына Анна Германовна

Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.02.1896 ст.

Дочь: Лодыгина Мария Германовна

Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.08.1898 ст.

Сын: Прилучный Андрей Германович

Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.08.1899 ст.

Дочь: Наталья Германовна

Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.02.1901 ст.

Дочь: Прилучная Евдокия Германовна

Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.03.1903 ст.

Сын: Прилучный Иван Германович

Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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