Прилучная (Горбунова) Александра Харлампьевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Прилучный Кузьма Германович
Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич
Сын: Прилучный Митрофан Германович
Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич
Дочь: Прилучная Анна Германовна
Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич
Сын: Прилучный Лаврентий Германович
Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич
Сын: Прилучный Пётр Германович
Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич
Дочь: Кузницына Анна Германовна
Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич
Дочь: Лодыгина Мария Германовна
Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич
Сын: Прилучный Андрей Германович
Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич
Дочь: Наталья Германовна
Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич
Дочь: Прилучная Евдокия Германовна
Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич
Сын: Прилучный Иван Германович
Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич