Кузницына (Прилучная) Анна Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузницына (Прилучная) Анна Германовна

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

19.09.1892 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1892 ст.

Отец: Прилучный Герман Леонтьевич

Мать: Прилучная Александра Харлампьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
19.09.1892 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1929

Дочь: Мошина Нина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
До 1929

Муж: Кузницын Иван Ларионович

Смерть
1943
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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