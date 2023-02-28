Кузницына (Прилучная) Анна Германовна
Место рождения
Дата рождения19.09.1892 ст.
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1892 ст.
Крещение
19.09.1892 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1929
Дочь: Мошина Нина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
До 1929
Смерть
1943
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область