Лодыгина (Прилучная) Мария Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгина (Прилучная) Мария Германовна

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

28.02.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1896 ст.

Отец: Прилучный Герман Леонтьевич

Мать: Прилучная Александра Харлампьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
28.02.1896 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Шестакова Надежда Прокопьевна

Отец ребёнка: Лодыгин Прокопий Ильич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Бракосочетание
До 1929

Муж: Лодыгин Прокопий Ильич

Смерть
Неизвестно
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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