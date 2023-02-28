Лодыгина (Прилучная) Мария Германовна
Место рождения
Дата рождения28.02.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1896 ст.
Крещение
28.02.1896 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Шестакова Надежда Прокопьевна
Отец ребёнка: Лодыгин Прокопий Ильич
д. Подгорье
Бракосочетание
До 1929
Смерть
Неизвестно
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край