Горбунов Харлампий Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Место жительства
1857
Бракосочетание
19.02.1864 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Горбунова Таисия Харлампьевна
Мать ребёнка: Горбунова (Прилучная) Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Прилучная (Горбунова) Александра Харлампьевна
Мать ребёнка: Горбунова (Прилучная) Александра Андреевна
Рождение ребёнка
20.04.1867 ст.
Сын: Горбунов Александр Харлампьевич
Мать ребёнка: Горбунова (Прилучная) Александра Андреевна
Рождение ребёнка
01.02.1869 ст.
Дочь: Шаманина (Горбунова) Анна Харлампьевна
Мать ребёнка: Горбунова (Прилучная) Александра Андреевна
Рождение ребёнка
24.10.1871 ст.
Дочь: (Горбунова) Анастасия Харлампьевна
Мать ребёнка: Горбунова (Прилучная) Александра Андреевна
Рождение ребёнка
16.03.1874 ст.
Сын: Горбунов Алексей Харлампьевич
Мать ребёнка: Горбунова (Прилучная) Александра Андреевна
Смерть
Неизвестно