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Горбунов Харлампий Павлович

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Горбунов Павел Иванович

Мать: Горбунова Ирина Степановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
19.02.1864 ст.

Жена: Горбунова (Прилучная) Александра Андреевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Горбунова Таисия Харлампьевна

Мать ребёнка: Горбунова (Прилучная) Александра Андреевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Прилучная (Горбунова) Александра Харлампьевна

Мать ребёнка: Горбунова (Прилучная) Александра Андреевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.04.1867 ст.

Сын: Горбунов Александр Харлампьевич

Мать ребёнка: Горбунова (Прилучная) Александра Андреевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.02.1869 ст.

Дочь: Шаманина (Горбунова) Анна Харлампьевна

Мать ребёнка: Горбунова (Прилучная) Александра Андреевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.10.1871 ст.

Дочь: (Горбунова) Анастасия Харлампьевна

Мать ребёнка: Горбунова (Прилучная) Александра Андреевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.03.1874 ст.

Сын: Горбунов Алексей Харлампьевич

Мать ребёнка: Горбунова (Прилучная) Александра Андреевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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