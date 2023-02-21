Горбунова Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Горбунов Савватий Павлович
Отец ребёнка: Горбунов Павел Иванович
Бракосочетание
До 1832
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Горбунов Павел Иванович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно