Калитова (Савинова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1906
Дата смерти27.06.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1906
Отец: Савинов Василий
Рождение ребёнка
27.10.1925
Сын: Калитов Дмитрий
Отец ребёнка: Калитов Михаил
Россия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Калитов Алексей
Отец ребёнка: Калитов Михаил
Рождение ребёнка
1934
Сын: Калитов Александр
Отец ребёнка: Калитов Михаил
Рождение ребёнка
1942
Сын: Калитов Михаил
Отец ребёнка: Грачев Иван Яковлевич
Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калитов Михаил
Смерть
27.06.2000