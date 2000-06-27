Калитова (Савинова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калитова (Савинова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1906

Дата смерти

27.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1906

Отец: Савинов Василий

Мать: Савинова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
27.10.1925

Сын: Калитов Дмитрий

Отец ребёнка: Калитов Михаил

Россия
Рождение ребёнка
1927

Сын: Калитов Алексей

Отец ребёнка: Калитов Михаил

Рождение ребёнка
1934

Сын: Калитов Александр

Отец ребёнка: Калитов Михаил

Рождение ребёнка
1942

Сын: Калитов Михаил

Отец ребёнка: Грачев Иван Яковлевич

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калитов Михаил

Смерть
27.06.2000
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