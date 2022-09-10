Калитов Дмитрий
Место рожденияРоссия
Дата рождения27.10.1925
Дата смерти10.09.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1925
Отец: Калитов Михаил
Мать: Калитова Мария
Россия
Бракосочетание
1946
Жена: Калитова Елизавета
Рождение ребёнка
19.04.1947
Сын: Калитов Юрий
Мать ребёнка: Калитова Елизавета
Рождение ребёнка
21.03.1951
Сын: Калитов Николай
Мать ребёнка: Калитова Елизавета
Россия
Рождение ребёнка
01.01.1957
Сын: Калитов Александр
Мать ребёнка: Калитова Елизавета
Смерть
10.09.2022
Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область