Калитов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калитов Дмитрий

Место рождения

Россия

Дата рождения

27.10.1925

Дата смерти

10.09.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1925

Отец: Калитов Михаил

Мать: Калитова Мария

Россия
Бракосочетание
1946

Жена: Калитова Елизавета

Рождение ребёнка
19.04.1947

Сын: Калитов Юрий

Мать ребёнка: Калитова Елизавета

Рождение ребёнка
21.03.1951

Сын: Калитов Николай

Мать ребёнка: Калитова Елизавета

Россия
Рождение ребёнка
01.01.1957

Сын: Калитов Александр

Мать ребёнка: Калитова Елизавета

Смерть
10.09.2022
Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область