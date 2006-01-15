Калитова (Кулешова) Елизавета
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.08.1927
Дата смерти15.01.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1927
Отец: Куляшов Дмитрий
Мать: Куляшова Екатерина
Россия
Бракосочетание
1946
Муж: Калитов Дмитрий
Рождение ребёнка
19.04.1947
Сын: Калитов Юрий
Отец ребёнка: Калитов Дмитрий
Рождение ребёнка
21.03.1951
Сын: Калитов Николай
Отец ребёнка: Калитов Дмитрий
Россия
Рождение ребёнка
01.01.1957
Сын: Калитов Александр
Отец ребёнка: Калитов Дмитрий
Смерть
15.01.2006