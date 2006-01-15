Калитова (Кулешова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калитова (Кулешова) Елизавета

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.08.1927

Дата смерти

15.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1927

Отец: Куляшов Дмитрий

Мать: Куляшова Екатерина

Россия
Бракосочетание
1946

Муж: Калитов Дмитрий

Рождение ребёнка
19.04.1947

Сын: Калитов Юрий

Отец ребёнка: Калитов Дмитрий

Рождение ребёнка
21.03.1951

Сын: Калитов Николай

Отец ребёнка: Калитов Дмитрий

Россия
Рождение ребёнка
01.01.1957

Сын: Калитов Александр

Отец ребёнка: Калитов Дмитрий

Смерть
15.01.2006
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