Куляшов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1905
Дата смерти12.02.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1905
Отец: Куляшов Пётр
Мать: Куляшова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1927
Дочь: Калитова (Кулешова) Елизавета
Мать ребёнка: Куляшова (Куляшова) Екатерина
Рождение ребёнка
1929
Сын: Куляшов Александр
Мать ребёнка: Куляшова (Куляшова) Екатерина
Смерть
12.02.1985