Куляшов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуляшов Дмитрий

Куляшов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1905

Дата смерти

12.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1905

Отец: Куляшов Пётр

Мать: Куляшова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куляшова (Куляшова) Екатерина

Рождение ребёнка
20.08.1927

Дочь: Калитова (Кулешова) Елизавета

Мать ребёнка: Куляшова (Куляшова) Екатерина

Рождение ребёнка
1929

Сын: Куляшов Александр

Мать ребёнка: Куляшова (Куляшова) Екатерина

Смерть
12.02.1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.