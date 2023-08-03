Куляшова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуляшова Анастасия

Куляшова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куляшова) Ольга

Отец ребёнка: Куляшов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куляшова) Онисья

Отец ребёнка: Куляшов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куляшова) Клавдия

Отец ребёнка: Куляшов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куляшова) Мария

Отец ребёнка: Куляшов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куляшов Фёдор

Отец ребёнка: Куляшов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куляшов Иван

Отец ребёнка: Куляшов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куляшов Пётр

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Лепина (Куляшова) Екатерина

Отец ребёнка: Куляшов Пётр

Рождение ребёнка
28.10.1905

Сын: Куляшов Дмитрий

Отец ребёнка: Куляшов Пётр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.