Куляшова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куляшова) Ольга
Отец ребёнка: Куляшов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куляшова) Онисья
Отец ребёнка: Куляшов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куляшова) Клавдия
Отец ребёнка: Куляшов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куляшова) Мария
Отец ребёнка: Куляшов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куляшов Фёдор
Отец ребёнка: Куляшов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куляшов Иван
Отец ребёнка: Куляшов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куляшов Пётр
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Лепина (Куляшова) Екатерина
Отец ребёнка: Куляшов Пётр
Рождение ребёнка
28.10.1905
Сын: Куляшов Дмитрий
Отец ребёнка: Куляшов Пётр
Смерть
Неизвестно