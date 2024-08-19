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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1355Старый Тукшум (Рождествено), с. вл. и удел.при рч. Тукшуме.3712271914891Церковь православная 1. Фабрика суконная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
Старый Тукшум49О. Н. Хвощинская89681271
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
828. Ст. Тукшум, село бывшее владельческое и удельное, при речке Тукшуме, дворов 270, жителей 1690, волостное правление (уездный город в 39 верстах), церковь православная Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Старо-Тукшум1251868391829483052791010954
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
233Старый Тукшум, село, при рч. Тукшуме; н. р. и ч.8040364605695
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56254Старый Тукшумсело53°42'с.ш.48°33'в.д.N-39-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36650416136с Старый Тукшумсело