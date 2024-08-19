село Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Старый Тукшум

Шигонский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1355Старый Тукшум (Рождествено), с. вл. и удел.при рч. Тукшуме.3712271914891Церковь православная 1. Фабрика суконная.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
Старый Тукшум49О. Н. Хвощинская89681271

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Старо-Тукшумская волость
828. Ст. Тукшум, село бывшее владельческое и удельное, при речке Тукшуме, дворов 270, жителей 1690, волостное правление (уездный город в 39 верстах), церковь православная Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Симбирская губерния, Сенгилейский уезд, Старо-Тукшумско-Кротковская волость
село Старо-Тукшум1251868391829483052791010954

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Старо-Тукшумско-Кротковская волость
233Старый Тукшум, село, при рч. Тукшуме; н. р. и ч.8040364605695

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Шигонский район
56254Старый Тукшумсело53°42'с.ш.48°33'в.д.N-39-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Шигонский муниципальный район, Сельское поселение Береговой
36650416136с Старый Тукшумсело

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