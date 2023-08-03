(Куляшова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куляшов Пётр
Мать: Куляшова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова (Журавлёв) Валентина
Отец ребёнка: Журавлёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлёв Владимир
Отец ребёнка: Журавлёв Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавлёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уланов Николай
Отец ребёнка: Уланов ?
Смерть
Неизвестно