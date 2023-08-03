(Куляшова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Куляшова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куляшов Пётр

Мать: Куляшова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова (Журавлёв) Валентина

Отец ребёнка: Журавлёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Владимир

Отец ребёнка: Журавлёв Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уланов Николай

Отец ребёнка: Уланов ?

Смерть
Неизвестно

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