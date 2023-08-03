Журавлёв Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёв Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова (Журавлёв) Валентина

Мать ребёнка: (Куляшова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Владимир

Мать ребёнка: (Куляшова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Куляшова) Мария

Смерть
Неизвестно

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