Куляшов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куляшов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Куляшов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куляшова) Ольга

Мать ребёнка: Куляшова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куляшова) Онисья

Мать ребёнка: Куляшова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куляшова) Клавдия

Мать ребёнка: Куляшова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куляшова) Мария

Мать ребёнка: Куляшова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куляшов Фёдор

Мать ребёнка: Куляшова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куляшов Иван

Мать ребёнка: Куляшова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куляшова Анастасия

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Лепина (Куляшова) Екатерина

Мать ребёнка: Куляшова Анастасия

Рождение ребёнка
28.10.1905

Сын: Куляшов Дмитрий

Мать ребёнка: Куляшова Анастасия

Смерть
Неизвестно

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