Куляшов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Куляшов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куляшова) Ольга
Мать ребёнка: Куляшова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куляшова) Онисья
Мать ребёнка: Куляшова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куляшова) Клавдия
Мать ребёнка: Куляшова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куляшова) Мария
Мать ребёнка: Куляшова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куляшов Фёдор
Мать ребёнка: Куляшова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куляшов Иван
Мать ребёнка: Куляшова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куляшова Анастасия
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Лепина (Куляшова) Екатерина
Мать ребёнка: Куляшова Анастасия
Рождение ребёнка
28.10.1905
Сын: Куляшов Дмитрий
Мать ребёнка: Куляшова Анастасия
Смерть
Неизвестно