Куляшова (Куляшова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куляшова (Куляшова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1907

Дата смерти

30.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1907

Отец: Куляшов Захар

Мать: Куляшова Оксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куляшов Дмитрий

Рождение ребёнка
20.08.1927

Дочь: Калитова (Кулешова) Елизавета

Отец ребёнка: Куляшов Дмитрий

Рождение ребёнка
1929

Сын: Куляшов Александр

Отец ребёнка: Куляшов Дмитрий

Смерть
30.07.1986

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