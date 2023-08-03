Куляшова (Куляшова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1907
Дата смерти30.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1907
Отец: Куляшов Захар
Мать: Куляшова Оксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куляшов Дмитрий
Рождение ребёнка
20.08.1927
Дочь: Калитова (Кулешова) Елизавета
Отец ребёнка: Куляшов Дмитрий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Куляшов Александр
Отец ребёнка: Куляшов Дмитрий
Смерть
30.07.1986