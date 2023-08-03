Куляшов Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куляшов Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1907
Дочь: Куляшова Екатерина
Мать ребёнка: Куляшова Оксинья
Рождение ребёнка
1918
Сын: Куляшов Николай
Мать ребёнка: Куляшова Оксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Куляшова Оксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куляшова Оксинья
Смерть
Неизвестно