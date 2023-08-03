Куляшов Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуляшов Захар

Куляшов Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куляшов Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1907

Дочь: Куляшова Екатерина

Мать ребёнка: Куляшова Оксинья

Рождение ребёнка
1918

Сын: Куляшов Николай

Мать ребёнка: Куляшова Оксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Куляшова Оксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куляшова Оксинья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close