Куляшов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти14.08.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Куляшов Захар
Мать: Куляшова Оксинья
Военная служба
Неизвестно
лейтенант, командир саперной роты 124 ОСБ 94 СД 36А ЗабФ
Военная служба
1939
Смерть
14.08.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
18.08.1945
Военная награда
04.09.1945
Орден Отечественной войны I степени, https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie46125978/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BE%D0%B2%26date_birth%3D... Показать все